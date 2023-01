MN24 – Milan: le novità da Milanello su Theo Hernandez e Calabria

Novità in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Theo Hernandez e Davide Calabria. Le ultime in vista del Sassuolo

Il Milan attende il ritorno di Theo Hernandez e Davide Calabria. I terzini rossoneri, come appreso dalla redazione di MilanNews24, hanno svolto oggi un allenamento individuale a Milanello.

Solo un po’ di corsa per i due, che domani dovrebbero rientrare in gruppo. Stefano Pioli dovrebbe averli entrambi a disposizione per il match contro il Sassuolo.