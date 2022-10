MN24 – Milan, influenza per Mirante: indisponibile per la Dinamo

Niente Dinamo Zagabria per Antonio Mirante, l’attuale secondo portiere del Milan ha contratto una sindrome influenzale

Non sarà disponibile Antonio Mirante per il match di questa sera tra Dinamo Zagabria e Milan. L’attuale secondo portiere rossonero è out per una sindrome influenzale come appreso dalla nostra redazione.

Al suo posto promosso il portiere della Primavera classe 2004 Lapo Nava, alla prima apparizione in Champions League.