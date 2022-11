MN24- Milan Femminile Como: presente anche Gazidis in tribuna

L’attuale CEO del Milan Ivan Gazidis quest’oggi è presente al Centro Vismara Puma House of Football per Milan Femminile Como

Ricordiamo che l’ AD sudafricano il 5 dicembre lascerà il Milan.