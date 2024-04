MN24 – Infortunio Thiaw: difensore recuperato per Roma Milan, le ULTIME da Milanello

Arrivano buone notizie da Milanello circa le condizioni di Thiaw dopo l’infortunio. Il difensore è recuperato verso Roma Milan

Prosegue la preparazione del Milan verso il match di Europa League contro la Roma. Oggi la squadra si è ritrovata a Milanello per una seduta di allenamento mattutina e in tal senso arrivano buone notizie per Pioli:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 Malick Thiaw è recuperato dopo l’infortunio, oggi ha svolto un lavoro di gruppo insieme al resto dei compagni.