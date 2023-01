Prosegue il lavoro di Rade Krunic per il recupero dal suo infortunio: il bosniaco punta a rientrare contro la Lazio

Come appreso dalla nostra redazione, Rade Krunic non partirà per la doppia trasferta di Lecce e Ryad. Il bosniaco rimarrà a Milanello per ultimare il recupero dall’infortunio.

L’ex Empoli ha messo nel mirino la gara contro la Lazio del prossimo 24 gennaio.