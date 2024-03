MN24- Infortunio Bennacer: le condizioni del centrocampista verso la Fiorentina, le ULTIME da Milanello

Ismael Bennacer è rientrato in anticipo a Milanello dopo un leggero infortunio con l’Algeria. Le condizioni del centrocampista

Nei giorni scorsi Ismael Bennacer è rientrato in anticipo a Milano dopo un leggero infortunio con l’Algeria e oggi era a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista di Fiorentina Milan. Le condizioni del centrocampista:

secondo quanto raccolto dalla redazione di Milannews24 l’algerino nella seduta del pomeriggio ha svolto un lavoro personalizzato.