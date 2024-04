MN24 – Infortunati Milan: recuperati Thiaw e Pobega, ma ci sono due ASSENTI verso la Roma – VIDEO

MN24 – Infortunati Milan: recuperati Thiaw e Pobega, ma ci sono due ASSENTI verso la Roma. Il VIDEO dall’allenamento

(Dall’inviato a Milanello Daniele Grassini) – Stefano Pioli dovrà fare i conti con alcuni infortunati che non saranno a disposizione per Roma Milan, match di ritorno dei Quarti di Finale di Europa League in programma per domani sera. Arrivano importanti aggiornamenti dall’allenamento di oggi.

Il #Milan in campo a Milanello alla vigilia di #ASRACM. Anche oggi allenamento in gruppo per Thiaw, Maignan, e Pobega. Assenti Kalulu e Kjaer pic.twitter.com/6OJaZHqlMT — Milan News 24 (@Milannews24_com) April 17, 2024

Seduta nella quale si sono allenati regolarmente assieme al resto del gruppo Maignan, Pobega e Thiaw. Assenti, invece, Kalulu e Kjaer, i quali non ci saranno per la sfida contro i giallorossi.