Zlatan Ibrahimovic non risponderà alla convocazione della nazionale svedese. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante del Milan resterà in Italia per proseguire il suo percorso di recupero. Il giocatore dovrebbe rientrare a disposizione dopo la sosta.

