Ganz: «Grandissima partita. Abbiamo fatto una poule scudetto incredibile». Le parole del tecnico del Milan femminile dopo la vittoria nel derby

Maurizio Ganz ha parlato ai nostri microfoni al termine della partita vinta contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico del Milan Femminile:

PARTITA – «Abbiamo fatto una grandissima partita nelle difficoltà, come negli ultimi due mesi. Ci mancavano anche oggi tantissime giocatrici, però abbiamo dato il massimo e abbiamo creato e sbagliato. E’ stata una partita equilibrata. Siamo state più brave di loro a centrare la porta e sono felice soprattutto per Christy. Glielo dico sempre da quattro anni che è una giocatrice da minimo 5 gol a stagione».

PIEMONTE – «Martina è stata fondamentale per noi quest’anno. Ha fatto 18 gol e 23 in un anno e tre mesi».

CHANTE’ – «Chanté si è dimostrata la giocatrice che volevamo. Presa dall’Empoli, poi si è spaccata il legamento e quindi abbiamo dovuto aspettarla, ma è ne valsa la pena. Ha fatto una bellissima partita anche oggi e anche come centrale d’attacco ha dimostrato di essere importante».

UNA BUONA BASE – «Abbiamo fatto una poule scudetto incredibile, pensando ai tanti infortuni. La base è buona, non cambieremo molto rispetto agli altri anni. Vogliamo cambiare solo 4-5 giocatrici e quindi staremo ben attenti a cosa succederà sul mercato».

VOTO STAGIONE – «10 non posso darlo perché significava qualificarsi in Champions. Un otto, perché la Juventus e la Roma hanno fatto un campionato a parte. Noi siamo state continue e pur sbagliando tanto ci siamo meritate questo terzo posto. Siamo una squadra che non molla mai».

DOVE MIGLIORARE – «Come abbiamo visto tutte le squadre hanno esterni veloci ed efficaci, quindi credo che dovremmo lavorare sotto quest’aspetto. Quindi la differenza in questo momento è proprio sugli esterni e lo abbiamo visto contro Juventus e Inter. Oggi la difesa ha fatto un grandissimo lavoro e Fusetti è stata una delle migliori. Dobbiamo prendere giocatrici che devono fare la differenza e che sono veloci».