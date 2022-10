MN 24 – Bergamaschi: «Il derby non si gioca ma si vince»

Valentina Bergamaschi ha parlato nel post partita di Italia Femminile Brasile. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti

(dall'inviato Daniele Grassini al Ferraris) –

«Derby gara non da giocare ma da vincere? Assolutamente sì anche perchè il derby è il derby l’Inter è una squadra forte molto preparata noi però non saremo da me, arriveremo preparate, adesso aspettiamo il rientro di tutte le giocatrici dalle Nazionali e lavoreremo per vincere il derby della Madonnina»