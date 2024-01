MN24 – Conferenza stampa Pioli pre Frosinone Milan: cambia l’orario. Ecco quando parlerà il tecnico rossonero

Conferenza stampa Pioli pre Frosinone Milan: cambia l’orario. Ecco quando parlerà il tecnico rossonero in vista del Frosinone

Il Milan si prepara alla prossima sfida di campionato in programma sabato alle ore 18 contro il Frosinone.

Secondo quanto raccolto da Milannews24, il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa davanti ai giornalisti accreditati venerdì 2 febbraio alle 14, e non più alle ore 14:15 come previsto inizialmente.