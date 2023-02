Come appreso dalla nostra redazione, prosegue il recupero di Davide Calabria: anche oggi allenamento personalizzato sul campo

Come appreso dalla nostra redazione, Davide Calabria, al pari di Bennacer, ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato sul campo.

L’obiettivo del terzino del Milan, come da indiscrezioni circolate in mattinata, è quello di recuperare per la sfida del prossimo 4 marzo contro la Fiorentina.