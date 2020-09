MN24 – Angioni: «Hauge è stato la rivelazione. Farà subito bene»

Intervistata da Milan News 24, Eisabeth Angioni, giornalista di TV2 Sporten, ha parlato del nuovo acquisto rossonero Hauge

Intervistata in esclusiva da Milan News 24 Elisabeth Knapstad Angioni, giornalista di TV2 Sporten, ha parlato del nuovo acquisto rossonero Hauge: «E’ stato la rivelazione dell’anno in Norvegia e giocava per una squadra che non ha mai vinto il campionato ma che ora è in testa alla classifica facendo 17 vittorie e pareggiate 2 anche grazie ad Hauge».

RUOLO E POTENZIALE – «Hauge è un esterno offensivo capace di fare molti assist ma anche di saper fare gol come testimoniato dalle 14 reti siglate in campionato. Molti addetti ai lavori dicono che possa fare molto bene al Milan anche grazie alle tante assenza in avanti. E’ un giovane ed è stato senza dubbio la rivelazione dell’anno in Norvegia».