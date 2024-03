MN24- Allenamento Milan: recuperato anche Terracciano in vista della Fiorentina

Prosegue la preparazione del Milan in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Recuperato Terracciano

In vista di Fiorentina Milan, Stefano Pioli può sorridere. Filippo Terracciano era rientrato in anticipo dagli impegni in Nazionale con le giovanili dell’Italia. Lunedì a Milanello ha svolto un allenamento personalizzato.

Oggi invece come raccolto dalla redazione di Milannews24 si è unito insieme al resto dei compagni per una seduta di gruppo ed è quindi a disposizione per la trasferta di Firenze.