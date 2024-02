MN24 – Allenamento Milan: a Milanello solo gli infortunati. Ecco quando torna tutto il gruppo

MN24 – Allenamento Milan: oggi a Milanello solo gli infortunati. Ecco quando torna ad allenarsi tutto il gruppo squadra

Giornata d’allenamento oggi per il Milan, ma solo per gli infortunati. A Milanello, infatti, si sono rivisti soltanto i calciatori ancora fermi ai box, i quali hanno continuato il proprio lavoro verso il recupero: Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Mattia Caldara.

Da domani l’intero gruppo squadra tornerà ad allenarsi per preparare la sfida contro il Napoli, in programma per domenica sera alle 20:45 a San Siro.