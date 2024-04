Mkhitaryan punge il Milan: «Vincere il derby per chiudere la stagione alla grande. Sui tifosi dico questo»

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha punzecchiato il Milan in vista del derby di lunedì prossimo: le sue dichiarazioni

Intervistato da Inter Tv dopo Inter-Cagliari, Mkhitaryan ha parlato così del prossimo derby contro il Milan:

DERBY COL MILAN E LO SCUDETTO – «Certo, pensiamo sempre di vincere le partite. Sarà una grande battaglia per noi e per i tifosi, daremo il meglio per vincere e chiudere la stagione. Ringraziamo i tifosi per tutte le stagione e per quello che abbiamo vissuto, stiamo andando avanti insieme. Se vinciamo vinciamo tutti assieme»

