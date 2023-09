Mkhitaryan a DAZN: «Grande segnale, vogliamo la seconda stella»

Mkhitaryan, trequartista armeno dell’Inter, ha commentato nel post-partita la netta vittoria sul Milan nel derby

Intervenuto a DAZN, Mkhitaryan ha parlato così dopo Inter-Milan:

VITTORIA – «Siamo molto felici, specialmente io. L’importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione, vogliamo continuare così».

QUINTA VITTORIA DI FILA – «5 derby su 5- coi nostri tifosi si può fare tutto- Voglio ringraziarli per il sostegno in tutti i derby. Dobbiamo andare avanti tutti insieme».

SECONDA STELLA – «Siamo tutti qua con un obiettivo. a me non importa essere in campo o in panchina, l’importante è vincere. vogliamo la seconda stella, non c’entra chi gioca e chi non gioca. Io faccio del mio meglio, vedremo quanto posso andare avanti».

CAMBIAMENTI – «Abbiamo cambiato metà della squadra, ma quelli che sono arrivati hanno capito cosa significa giocare per l’inter. Scudetto? Andiamo piano piano, non pensiamo troppo avanti, ma partita dopo partita».