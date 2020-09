Mirante prima alternativa a Begovic come vice Donnarumma

Mirante è l’ultima idea in Casa Milan qualora non si riesca a trattenere Asmir Begovic come vice Donnarumma

Il Milan continua la trattativa con il Bournemouth per il riscatto di Asmir Begovic. Qualora non dovesse andare in porto, i rossoneri hanno già pronta l’alternativa. Il piano B prevede l’ingaggio di Antonio Mirante, attualmente alla Roma. I giallorossi vorrebbero trattenere il portiere, ma con un piccolo indennizzo potrebbero anche lasciarlo partire. Conterà molto la volontà dell’estremo difensore che ha il contratto in scadenza con la Roma nel giugno del 2021. L’addio di Pepe Reina, accasatosi alla Lazio, obbliga il Milan a cercare un vice Donnarumma.