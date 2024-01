Mirante a Mediaset: «La parata? È il destino di noi vecchi. Simic è già pronto, Jimenez una sorpresa»

Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria col Cagliari in Coppa Italia. Le dichiarazioni

Antonio Mirante a Mediaset dopo Milan Cagliari.

PARATA – È il destino di noi vecchi. Giusto dare merito ai giovani, non era facile per loro. Abbiamo giocato bene, l’approccio non è stato dei migliori ma ci siamo poi messi a posto. Abbiamo trovato spazio a destra con Chukwueze, Adli. Dopo col passare del tempo e col doppio vantaggio siamo stati più agevolati. Mi fa rabbia il gol subito.

SIMIC – Lo vedo pronto se non stacca la spina. Fisicamente e mentalmente lo vedo pronto. Ha impatto fisico, è uno concentrato, che tiene botta. Rischia poco, sa quello che deve fare. Ha grandi qualità, soprattutto mentali. Ha grande prospettiva, i giovani sono cresciuti tutti. Jimenez soprattutto, è stato una grandissima sorpresa. Visti gli infortuni i giovani devono essere un grande serbatoio.