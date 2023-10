Mirante, contro la Juve tocca a lui: non era titolare dal 2021

Per via della squalifica di Maignan e dell’infortunio subito da Sportiello, a difendere i pali del Milan contro la Juve ci sarà Mirante

Antonio Mirante dovrà sporcarsi i guanti come non faceva da tempo, per difendere i pali della porta del Milan nel match contro la Juve. L’infortunio di Sportiello dopo la squalifica di Maignan, mette Pioli con le spalle al muro: contro i bianconeri toccherà dunque a Mirante, il quale non scende in campo da titolare dal 2021.

Precisamente era il 18 aprile 2021, quando giocava ancora con la Roma: i giallorossi vennero sconfitti per 3 ad 1 in trasferta contro il Torino.