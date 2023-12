Miranda Milan: rossoneri pronti a fare questo sacrificio per regalarlo subito a Pioli. Le ultimissime sullo spagnolo

Il Milan non perde di vista Juan Miranda, primo obiettivo per rinforzare la fascia. Al momento, precisa Tuttosport, non ci sono accordi chiusi col giocatore ma non è da escludere che la pista possa scaldarsi nelle prossime settimane.

I rossoneri sanno che potrebbero prenderlo a giugno, ma c’è bisogno di un vice Theo Hernandez. Se il Milan dovesse monetizzare la possibile cessione di Krunic, potrebbe reinvestire parte del ricavato sullo spagnolo per strapparlo subito al Betis.