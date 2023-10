Miranda Milan, possibile il suo arrivo a gennaio: lo scenario

Juan Miranda rimane l’obiettivo di calciomercato del Milan come vice Theo Hernandez: novità sul terzino del Betis

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Juan Miranda, terzino sinistro del Betis. La richiesta fatta in estate dal club che detiene il suo cartellino era di 12 milioni di euro ma per gennaio la situazione potrebbe cambiare.

Come riferisce Sky Sport, qualora gli spagnoli abbassassero la richiesta a 5-6 milioni, i rossoneri potrebbero anticipare il suo arrivo a gennaio (il calciatore andrà in scadenza in estate).