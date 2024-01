Miranda Milan, colpo di scena nella trattativa! Furlani ha preso una decisione a sorpresa per il terzino del Betis

Colpo di scena nella trattativa per Juan Miranda. Come riferito da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan ha deciso di mollare la pista per il terzino del Betis, in scadenza di contratto a giugno.

Nonostante i rumours, non c’è mai stato un accordo totale tra le parti. Il club rossonero valuta ora altri profili più giovani per il ruolo e che costino meno tra ingaggio e commissioni.