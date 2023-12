Miranda Milan, ci siamo quasi: nuovi contatti nelle prossime ore con l’agente dello spagnolo per chiudere l’affare

Il Milan ha quasi in pugno Juan Miranda. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che svela come i rossoneri nelle prossime ore avranno nuovi contatti col suo entourage per cercare di trovare un’intesa definitiva.

Sui tempi invece c’è ancora un po’ di incertezza: non è ancora tramontata l’idea di anticipare il colpo a gennaio investendo 2-3 milioni di euro per liberarlo dal Betis con sei mesi d’anticipo.