Miranda Milan, possibile assalto a gennaio: il club ha un piano per il terzino del Betis Siviglia. Ecco i dettagli

Il Milan continua a monitorare il profilo di Juan Miranda come possibile vice Theo Hernandez. È il terzino del Betis il profilo che per caratteristiche tecniche e tattiche potrebbe far rifiatare il francese senza stravolgere gli equilibri della squadra.

Come riportato da Tuttosport, i rossoneri potrebbero fare un tentativo già per gennaio sbaragliando la concorrenza sborsando pochi milioni. Altrimenti il discorso verrebbe rimandato a giugno. In caso di un suo arrivo, Bartesaghi potrebbe partire in prestito.