Miranda Milan, parti sempre più vicine: cosa manca per la fumata bianca che porterà lo spagnolo nella Milano rossonera

Juan Miranda è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. Come riportato da Calciomercato.com, le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione: manca soltanto qualche dettaglio sull’ingaggio.

I rossoneri, secondo quanto si apprende, ci proveranno già per gennaio sebbene dal Betis non siano ancora arrivate aperture significative in tal senso.