Miranda Milan già a gennaio? Cosa può succedere: TUTTE le novità in vista della prossima sessione invernale

Il Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei profili che possano completare la rosa, duramente colpita dagli infortuni in questa prima parte di stagione.

Tra gli obiettivi del club rossonero c’è anche Juan Miranda. La dirigenza sembra aver bloccato l’esterno del Betis per giugno, ma il piano per le prossime settimane sarà cercare di trovare un accordo col club spagnolo per anticiparne l’arrivo. Lo riporta Sky Sport.