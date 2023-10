Miranda Milan, i rossoneri insistono: stanziato il budget per il colpo. Le ULTIME notizie sul terzino spagnolo

È Juan Miranda il primo obiettivo del Milan per rinforzare la rosa di Pioli a gennaio. Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero già stanziato il budget per il colpo.

Il Diavolo ha messo in conto una spesa di circa 5 milioni di euro. Se invece il Betis non aprirà alla cessione, la dirigenza proverà a bloccare il difensore per la prossima stagione a parametro zero.