Mirabelli: «Il 2022 sarà l’anno di Locatelli»

A TuttoJuve.com l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, ha parlato tra le varie dell’ex rossonero Locatelli

A TuttoJuve.com l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli, ha parlato tra le varie dell’ex rossonero Locatelli. Ecco le sue parole:

LOCATELLI – «Sarebbe stato più semplice giocare in una Juve vincente, penso sia normale che non abbia ancora dato il meglio di sé in una squadra in difficoltà. Nonostante ciò, però, è riuscito ad emergere a suon di buonissime prestazioni, d’altronde Manuel è un giocatore importantissimo»

IL 2022 IL SUO ANNO – «Credo di sì, anche perché la Juve è in ripresa. Bisogna stare attenti ai bianconeri, non muoiono mai. Manuel è già un top, lo diventerà ancora di più»