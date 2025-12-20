Milinkovic, ritorno in Serie A: intercettato dopo Napoli Milan! La risposta spiazza tutti

Milinkovic potrebbe tornare a giocare in Serie A? Arriva la risposta che spiazza tutti dopo la Supercoppa

Il calciomercato vive di suggestioni, ritorni di fiamma e dichiarazioni catturate a bordo campo. L’ultima, in ordine di tempo, porta la firma di Sergej Milinkovic-Savic, l’indimenticato “Sergente” della Lazio, oggi perno della mediana dell’Al-Hilal. Intercettato dai microfoni di Sportitalia al termine della sfida di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il centrocampista serbo ha fatto chiarezza sul proprio futuro, spegnendo, almeno per il momento, i sogni dei nostalgici del campionato italiano.

Le parole del “Sergente” a Tancredi Palmeri

A incalzare il fuoriclasse serbo è stato l’inviato Tancredi Palmeri. La domanda è stata diretta: esiste la possibilità di rivederlo presto calcare i campi della Serie A? La risposta di Milinkovic-Savic, però, non ha lasciato spazio a grandi interpretazioni: “Per adesso sto qua e sto molto bene”.

Poche parole che confermano la volontà del calciatore — un centrocampista totale, capace di abbinare una fisicità dirompente a una tecnica sopraffina da numero 10 — di proseguire la sua avventura nella Saudi Pro League. Sotto la guida di Jorge Jesus, tecnico portoghese esperto e carismatico, il serbo è diventato l’equilibratore di una squadra che sta dominando il panorama asiatico.

Il Diavolo e il Napoli: spettatori interessati

La cornice dell’intervista è stata la sfida tra i partenopei e i rossoneri. I sostenitori dei meneghini hanno spesso sognato l’innesto di un giocatore della sua caratura per innalzare il livello fisico della squadra. Ma, ad oggi, le cifre del contratto che lega Milinkovic-Savic all’Al-Hilal rendono qualsiasi operazione proibitiva per le casse dei club italiani.

Un futuro ancora a tinte saudite

Nonostante il richiamo del calcio europeo e il legame profondo con l’Italia, Milinkovic-Savic sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel progetto saudita. Sebbene la sessione di mercato sia sempre pronta a regalare colpi di scena, il messaggio lanciato dal calciatore è un segnale di stabilità che costringe le pretendenti, Milan in testa, a guardare altrove.