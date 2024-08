Milik Milan, può prendere QUOTA questo clamoroso scambio! Ibrahimovic e Moncada riflettono, lo SCENARIO è IMPREVISTO

Milik-Milan, può prendere quota lo scambio con Alexis Saelemaekers: operazione low cost a fine agosto? I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan resta abbastanza solida l’ipotesi che porta a Milik, esubero in uscita dalla Juve proposto da Giuntoli a Furlani nell’ambito dell’operazione che ha portato Kalulu in bianconero.

L’idea sarebbe quella di una scambio di prestiti con Saelemaekers, trattativa da impostare negli ultimissimi giorni di mercato. La pista è da monitorare con grande grande attenzione. Ibrahimovic e Moncada stanno attualmente riflettendo sulla possibilità di acquistare un’altra punta da inserire in rosa.