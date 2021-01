Nikola Milenkovic non rinnova con la Fiorentina, il giocatore andrà in scadenza nell’estate 2022 ma il Milan spera di trovare l’accordo prima

Buone nuove da Firenze per il Milan che sembra avvicinarsi a Nikola Milenkovic, il difensore ha comunicato a Rocco Commisso di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il club gigliato.

Se per gennaio l’operazione appare impraticabile, per la prossima estate il Milan tenterà l’assalto cercando di abbassare le richieste della Fiorentina che per il cartellino del proprio centrale chiede non meno di 40 milioni di euro.