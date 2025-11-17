Milanello si ripopola, tanti giocatori tornano oggi: domani la ripresa degli allenamenti agli ordini di Allegri

Milanello accoglie una serie di calciatori che già oggi rientreranno dagli impegni con le proprie Nazionali

La sosta per gli impegni delle Nazionali sta volgendo al termine e, per il Milan, è tempo di riabbracciare i suoi pilastri. Una nutrita schiera di giocatori, impegnati in giro per l’Europa tra qualificazioni e amichevoli, farà ritorno al centro sportivo di Milanello già nella giornata odierna, preparandosi a rimettersi immediatamente a disposizione di mister Massimiliano Allegri.

Il rientro di questi elementi è cruciale in vista della ripresa del campionato e degli impegni ravvicinati che attendono il Diavolo (il club rossonero) nelle prossime settimane, cruciali per non perdere il passo in Serie A e nelle competizioni europee.

I Big Stranieri Pronti a Ripartire

Tra i nomi di spicco che rientrano, spicca la presenza di tre talenti internazionali che sono tra le colonne portanti della formazione titolare:

Mike Maignan (portiere francese, classe 1995, soprannominato Magic Mike per le sue parate decisive e l’abilità nel gioco con i piedi): Il numero uno rientra dopo gli impegni con la Francia, portando immediatamente stabilità e sicurezza tra i pali.

Rafael Leão (esterno portoghese, classe 1999, ala sinistra velocissima e dotata di un dribbling imprevedibile): La sua rapidità è vitale per l'attacco del Milan . Il Portoghese torna per rimettere benzina nel motore offensivo della squadra.

Christopher Nkunku (attaccante francese, classe 1997, versatile nel ricoprire diversi ruoli in avanti, noto per la sua tecnica e il fiuto del gol): Anche l'attaccante rientra in sede e sarà subito valutato per integrarsi al meglio nelle dinamiche offensive.

Strahinja Pavlovic (difensore serbo, classe 2001, centrale mancino molto fisico e abile nel gioco aereo): Il difensore serbo completerà il gruppo degli stranieri di rientro, rinforzando il reparto arretrato.

Il Contributo degli Italiani e I Giovani di Ritorno

Oltre ai fuoriclasse internazionali, Milanello accoglie nuovamente anche alcuni talenti italiani che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali garantendo così una base solida di elementi formatisi in Italia:

Matteo Gabbia (difensore italiano, classe 1999, centrale affidabile e cresciuto nel vivaio rossonero): Il suo rientro garantisce un’opzione difensiva solida e di esperienza, nonostante la giovane età.

Samuele Ricci (centrocampista italiano, classe 2001, mediano con ottima visione di gioco e capacità di interdire): Il suo contributo in mezzo al campo è prezioso per le rotazioni di Pioli.

Il ritorno in blocco di questi sei giocatori permetterà al tecnico rossonero di lavorare con il gruppo quasi al completo, intensificando la preparazione tattica in vista delle prossime sfide.