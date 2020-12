Milanello, tamponi per tutti in attesa dei risultati. Pioli attende e spera nell’esito negativo del proprio test mentre Bonera lavora bene

Milanello, tamponi per tutti in attesa dei risultati. Pioli attende e spera nell’esito negativo del proprio test mentre Bonera lavora bene e procede con un’altra sfida importante in programma domani sera per se stesso e per la squadra.

ALTRO GIRO DI TAMPONI- Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, Ieri a Milanello, altro giro di tamponi Uefa prima della gara con il Celtic a San Siro. Sono stati testati tutti, compresi i dirigenti dell’area tecnica e non soltanto. In mattinata si avranno i risultati.

PIOLI SPERA- Sempre secondo il quotidiano, il tecnico si sottopone a un tampone tutti i giorni, aspettando di avere finalmente un responso negativo.