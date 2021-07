Milanello, squadra al lavoro verso il Nizza: il report

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista della prossima gara amichevole contro il Nizza

Allenamento questa mattina per i rossoneri i quali, come di consuetudine, si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Inizio in palestra con l’attivazione muscolare, poi squadra in campo per proseguire il riscaldamento con una serie di esercizi, eseguiti tra gli ostacoli bassi; a seguire spazio al pallone, con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni tecniche. Terminata la prima parte, la squadra si è spostata sul campo ribassato dove ha effettuato lavoro sul possesso oltre ad alcune esercitazioni tattiche. Una partitella su metà campo ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 31 LUGLIO

Domani è in programma l’amichevole sul campo del Nizza, con calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio Allianz Riviera.

Fonte: acmilan.com