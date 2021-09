Milanello report: atletica e tecnica verso la Lazio, tutti i dettagli

Allenamento al mattino quest’oggi per i rossoneri che, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello in vista del match contro la Lazio

Allenamento al mattino quest’oggi per i rossoneri che, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento, alle spalle delle porte, attraverso degli esercizi atletici focalizzati sulla reattività grazie all’ausilio degli ostacoli bassi. Al termine, lavoro tecnico con una serie di uno contro uno su metà campo e poi con alcune esercitazioni dedicate alla finalizzazione.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un solo allenamento pomeridiano.