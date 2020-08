Milanello: raduno condizionato dal Covid, restrizioni possibili per i tifosi

Milanello: il raduno del 24 agosto potrebbe essere condizionato dalle restrizioni Covid, i rossoneri si allenerebbero…

Lunedì 24 agosto, il Milan inizierà la nuova stagione, radunandosi come sempre al Centro Sportivo Milanello.

Potrebbero esserci delle restrizioni importanti soprattutto verso i tifosi per evitare assembramenti, vista l’emergenza coronavirus. Il team di Stefano Pioli potrebbe non allenarsi sul campo esterno, non esiste ancora nulla di ufficiale, ma vista la situazione Covid non sarebbe da escludere.