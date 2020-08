Milanello, il segreto è in cucina: l’intervista allo Chef – VIDEO

Tra gli importanti elementi dello staff presente a Milanello c’è sicuramente quello appartenente alla ristorazione. Oggi il Milan ha voluto celebrare il lavoro svolto dai cuochi presenti a Carnago con un’intervista pubblicata sull’App ufficiale.

«Mi è capitato in passato, quando Ancelotti giocava, che venisse addirittura lui in cucina per cucinare lui. Gli piaceva fare la matriciana e spesso qualche consiglio l’abbiamo anche colto».

🔴⚫ Inside Milanello: our Kitchen Staff 🍲

Let's get to know the long-serving chefs behind Milanello's cuisine on the AC Milan Official App 📲

https://t.co/k2zluibzhx

Un viaggio alla scoperta dei cuochi di Milanello: tutto sulla nostra App 📲 #SempreMilan pic.twitter.com/GmCkMdTgE6

— AC Milan (@acmilan) August 13, 2020