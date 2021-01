Milanello, il report sull’allenamento di oggi del Milan

Oggi il Milan ha proseguito la preparazione per la partita del 3 gennaio. Ecco il report da Milanello

MILANELLO – Oggi il Milan ha proseguito la preparazione per la partita del 3 gennaio. Dopo una prima parte di riscaldamento in palestra, il gruppo è andato in campo per proseguire la fase di riscaldamento.

In seguito Stefano Pioli ha lavorato sul possesso palla e su alcuni schemi tattici in vista della sfida contro il Benevento. Nel finale la consueta partitella di allenamento. Domani ci sarà la rifinitura in vista della prima giornata del 2021.