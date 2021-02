Milanello, il report dell’allenamento: doppia sessione tecnica

Milanello, i rossoneri si sono allenati questa mattina in vista della sfida di sabato contro lo Spezia: il report di oggi 9 febbraio

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello, per iniziare la preparazione della prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri di scena nella trasferta di La Spezia (sabato 13 febbraio alle 20.45). Presenti, per assistere all’allenamento, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Come di consueto la prima parte del lavoro è stata svolta in palestra per l’attivazione muscolare. Al termine, il gruppo è sceso in campo – il rialzato dietro gli spogliatoi – per una serie di esercitazioni tecniche utilizzando ostacoli bassi e sagome. Spazio poi al possesso palla e a un’ulteriore fase tecnica. Ha chiuso la seduta una partitella su campo ridotto.