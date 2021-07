Milanello, giornata di riposo concessa da Pioli: si riprende domani

Milanello, Pioli ha concesso una giornata di riposo alla squadra dopo la vittoria per 6 a 0 contro la Pro Sesto

MILANELLO – Stefano Pioli ha concesso una giornata di riposo alla squadra dopo la vittoria per 6 a 0 contro la Pro Sesto. Il tecnico non vuole caricare troppo il gruppo in questa prima fase di preparazione.

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, quando anche Saelemaekers dovrebbe unirsi ai compagni.