Milanello, doppia seduta di allenamento per i rossoneri

Giornata di lavoro per il Milan a Milanello: i rossoneri impegnati in una doppia seduta di allenamento con la testa già proiettata alla ripresa ufficiale

All’indomani dell’annuncio ufficiale della ripresa della stagione calcistica 2019/20, il Milan torna ad allenarsi sia mattina che pomeriggio in quel di Milanello. Squadra al completo, con le uniche assenze di Kessié e Ibrahimovic, in attesa del ritorno effettivo al calcio giocato previsto per il 13 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juventus.

Allenamento atletico e tecnico per i rossoneri che, sotto lo sguardo attento di Stefano Pioli, stanno cercando di riprendere il più velocemente possibile confidenza con il pallone in vista del lavoro sulla tattica.