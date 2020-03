Milanello, al lavoro per la Coppa Italia: il report di oggi

Primo allenamento settimanale per gli uomini di Pioli in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì

Primo allenamento settimanale per i ragazzi di Mister Pioli in vista della Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì a Torino.

LA SEDUTA

I rossoneri si sono ritrovati in mattinata a Milanello per la colazione condivisa nella club house prima di scendere negli spogliatoi e iniziare il lavoro a partire dalle 11.00. Dopo una prima parte di riscaldamento, la squadra è uscita sul campo centrale dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare attraverso una serie di torelli. A seguire, focus sul lavoro tattico con una partitella in famiglia che è durata circa un’ora prima di tornare negli spogliatoi.

MARTEDÌ 3 MARZO

Per domani, vigilia di partita, la rifinitura è prevista alle 14.30. La partenza alla volta di Torino, invece, è prevista nel tardo pomeriggio.

Fonte: acmilan.com