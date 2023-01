Milan, non solo Zaniolo: ritorno di fiamma per Ziyech. La società rossonera valuta entrambi i giocatori per rinforzarsi

Il mercato del Milan è tutto nel segno di una Z: Ziyech e Zaniolo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, durante Lazio-Milan, mentre le voci sull’interesse concreto dei rossoneri sul giallorosso, Maldini e Massara tenevano ancora aperta la pista Ziyech. Il problema per quanto riguarda il marocchino è l’ingaggio: sei milioni, troppo alto per le tasche di casa Milan.

Situazione opposta per Zaniolo: nessun problema di ingaggio, ma si fatica a trovare intesa con la Roma per la cessione. Il Milan, infatti, vorrebbe un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra non superiore ai 18 milioni. Sembrerebbe, però, quest’ultimo il profilo ideale per il Milan: «giovane e con maggiore possibilità di valorizzarsi in rossonero».