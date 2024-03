Milan WhatsApp, UFFICIALE: apre il nuovo canale del club rossonero. Tutti i dettagli

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere la creazione del canale WhatsApp del club. Tutti i dettagli

Un passo avanti per ampliare la nostra strategia di comunicazione, un modo efficace per coinvolgere ancora di più la nostra community. Nasce ufficialmente il canale WhatsApp AC Milan, un nuovo pianeta nella galassia rossonera. Iscrivendosi e attivando la campanella delle notifiche, passaggio essenziale per non perdere nessun messaggio all’interno della chat, i tifosi rossoneri riceveranno ogni giorno notizie, foto, video e audio. Non mancheranno i sondaggi per interagire direttamente con i tifosi e contenuti esclusivi – a cominciare da oggi – per offrire un’esperienza unica.

Campo e non solo. Dalle ultime sulla Prima Squadra da Milanello al Matchday, per avere aggiornamenti in tempo reale e a portata di mano ad ogni giorno. Dai biglietti per prenotare il vostro posto a San Siro agli eventi e ai contest per vincere premi speciali. Uno strumento per arricchire la connessione dei fan con il Club: il canale WhatsApp AC Milan è aperto e vi aspetta!