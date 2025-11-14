Milan Virtus Entella, ecco la lista degli assenti: Rabiot, Gimenez ma non solo

Milan Virtus Entella in amichevole. Tra i rossoneri vari assenti: Rabiot, Gimenez ma non solo. Ecco la lista

Il Milan sta affrontando la Virtus Entella in un’amichevole in programma a Solbiate Arno e iniziata alle ore 11:30. Questo test serve a mantenere il ritmo partita e valutare la condizione fisica dei giocatori rimasti a Milanello durante la sosta per le Nazionali.

L’allenatore Massimiliano Allegri deve tuttavia fare i conti con diverse pesanti assenze. Oltre ai convocati con le selezioni nazionali, tre giocatori di rilievo sono fermi ai box a causa di infortuni e non prenderanno parte alla gara.

Milan Virtus Entella: assenti Rabiot e Gimenez. Su Tomori…

I nomi in questione sono il centrocampista francese Adrien Rabiot e l’attaccante Santiago Gimenez. Le loro situazioni sono considerate meno preoccupanti, con entrambi che stanno recuperando secondo i piani e dovrebbero unirsi al resto del gruppo la prossima settimana, puntando a essere disponibili per il cruciale Derby di Milano.

Maggiore cautela è richiesta per il difensore inglese Fikayo Tomori. L’ex Chelsea non ha ancora smaltito completamente il problema al ginocchio riportato durante la trasferta contro l’Atalanta. Il suo pieno recupero procede in modo più graduale, rendendolo indisponibile per l’amichevole odierna. Allegri spera di poter contare su tutti i suoi effettivi chiave, in particolare Rabiot e Tomori, per la fondamentale sfida contro l’Inter, rendendo questa fase di recupero prioritaria rispetto al test contro l’Entella