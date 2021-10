Milan Verona: debutto con la terza maglia per i rossoneri – FOTO

Prima stagionale indossando la terza maglia per il Milan, che questa sera a San Siro affronterà l’Hellas Verona

Milan Verona sarà anche l’occasione, per i rossoneri, di indossare per la prima volta in stagione la terza maglia. Il Milan ha annunciato la notizia tramite un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram.

Ecco la foto del terzo kit dei rossoneri, con cui verrà giocata la partita di questa sera a San Siro.