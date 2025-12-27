Milan Verona, un dato fa felice Allegri: clamoroso record negativo degli scaligeri! La statistica

Milan Verona, c’è un dato che fa felice Massimiliano Allegri: gli scaligeri non vincono a Milano da 67 trasferte consecutive

Domenica alle 12:30, l’Hellas Verona non affronterà solo gli uomini di Massimiliano Allegri, ma un vero e proprio anatema statistico. Secondo i dati Opta, gli scaligeri detengono un record negativo unico nella storia della Serie A: non hanno mai vinto allo stadio Giuseppe Meazza in ben 67 tentativi contro Milan e Inter.

Milan Verona, i numeri di un digiuno storico

Il bilancio complessivo a San Siro racconta una missione quasi impossibile per i gialloblù:

Le trasferte totali: 67 gare disputate nel massimo campionato tra sponda rossonera e nerazzurra.

67 gare disputate nel massimo campionato tra sponda rossonera e nerazzurra. Contro il Milan: In 33 precedenti in casa del Diavolo, il Verona non è mai riuscito a portare a casa l’intera posta in palio.

In 33 precedenti in casa del Diavolo, il Verona non è mai riuscito a portare a casa l’intera posta in palio. Contro l’Inter: Il dato è ancora più pesante, con 34 partite senza successi.

La missione di domani

Il Verona è la squadra che ha giocato più trasferte in un singolo stadio senza mai ottenere un successo nell’intera storia della Serie A. Allegri, pur senza Leão e con Fullkrug solo in tribuna, punta a mantenere intatta questa tradizione per blindare il posto Champions.