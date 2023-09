Milan Verona, gli ospiti perdono pezzi: un assente per il match in programma sabato alle 15 allo stadio San Siro

L’Hellas Verona perde pezzi in vista della sfida con il Milan di sabato, gara in programma a San Siro alle ore 15. Gli scaligeri non potranno contare sul terzino scozzese Josh Doig.

Il giocatore, infatti, ha rimediato una distorsione alla caviglia e non sarà pertanto disponibile per la trasferta di sabato contro i rossoneri. A riportarlo è l’edizione odierna de L’Arena.