Milan Verona, il paradosso Allegri: secondi in classifica senza i "big". Il caso Leao-Pulisic.

Il Milan sta vivendo una stagione dai due volti, dove i risultati del campo sembrano sfidare ogni logica statistica. Attualmente, il Diavolo occupa la seconda posizione in classifica a quota 32 punti, con l’aggiunta di un match ancora da recuperare che potrebbe accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta. Tuttavia, a colpire gli addetti ai lavori è un dato incredibile che riguarda il potenziale offensivo mai pienamente espresso dai rossoneri.

L’emergenza offensiva di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dalle ultime analisi statistiche di Sky Sport e dei principali quotidiani sportivi, Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua capacità di trarre il massimo dalle situazioni di emergenza, ha dovuto fare i conti con un’assenza cronica della sua coppia d’attacco titolare. Il duo composto da Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di strappi devastanti e giocate d’alta scuola, e Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di una visione di gioco superiore e grande freddezza sotto porta, è rimasto insieme sul terreno di gioco per un tempo irrisorio.

I numeri sono impietosi: la coppia d’oro del club meneghino ha condiviso il campo per soli 95 minuti in tutta la stagione. Nello specifico, i tifosi li hanno visti insieme per appena 17 minuti in Coppa Italia contro il Bari ad agosto e per 78 minuti nel derby contro l’Inter disputatosi a fine novembre.

Il lavoro di Igli Tare e la sfida con l’Hellas Verona

Questo scenario mette in luce l’ottimo lavoro svolto in sede di costruzione della rosa da parte di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per la sua abilità nel trovare alternative valide in ogni reparto. Nonostante l’assenza dei “pezzi pregiati”, la profondità dell’organico ha permesso ai rossoneri di restare ai vertici del calcio italiano.

Purtroppo per i sostenitori del Diavolo, questa statistica deficitaria non è destinata a migliorare nel breve periodo. Per la sfida di domani a San Siro contro l’Hellas Verona, infatti, Rafael Leao non figura nella lista dei convocati. Un’assenza pesante che costringerà ancora una volta Allegri a ridisegnare il fronte offensivo, affidandosi probabilmente ancora al talento di Pulisic come unico faro della manovra.

Prospettive per il girone di ritorno

Il dato dei 95 minuti totali resta un cruccio per la dirigenza rossonera. La speranza di Igli Tare e di tutto l’ambiente è quella di poter finalmente consegnare al proprio allenatore la rosa al completo nel nuovo anno. Se il Milan è riuscito a conquistare 32 punti quasi senza mai schierare contemporaneamente i suoi due fuoriclasse, il potenziale per la seconda parte di stagione, con il rientro a pieno regime dei titolari, potrebbe davvero essere esplosivo in chiave Scudetto.